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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

ADANA'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti. Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi. Tanık, "Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorum” dedi.
‘SIRRI BENDE SAKLI’
15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz. Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyor” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyorArjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyorArjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyorArjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

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