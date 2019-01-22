HABER

Arjantin suçluların çaldıklarını geri alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: - "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım" - "(Suçluların) Onların ekonomik gücüne de saldırmak gerekiyor"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, bazı suçları işleyenlerin mal varlıklarına el konulup satılarak parasının devlet hazinesine kazandırılmasını içeren kararname hakkında "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım." dedi.

Macri, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları işleyen kişilerin varlıklarına devlet tarafından el konulup satılmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Suçluların Arjantin halkının parasını çaldığını belirten Macri, "Yolsuzluk yapanlar, uyuşturucu ve insan kaçakçıları, güvenlik eksikliklerini gidermek, okullar ve yollar yapmamız için ihtiyacımız olan parayı götürdüler. Şu bir gerçek ki bütün Arjantinliler olarak ülkeyi geliştirmek için bütün çabamızla çalışıyoruz. Ancak, bazılarının bu çabanın aleyhinde suçlar işlemesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Suç ve suçlularla mücadele verdiği önemi vurgulayan Macri, "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

Macri, suçluların el konulacak varlıklarının parayla sınırlı olmadığını, kararnamenin araç, sanat eseri ve gayrimenkulleri de kapsadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Macri, suçluların yakalanmalarına rağmen, ekonomik güçleri nedeniyle aynı suçları işlemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, "Onların ekonomik gücüne de saldırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macri'nin imzalayacağı yeni kararnameyle belirli suçları işleyen kişilerin mal varlıkları özel bir komisyon tarafından araştırılacak. İzi takip edilemeyen gelirlere el konulacak. Ayrıca, araç, ev, arsa ve çiftlik gibi varlıklar da açık artırmayla satılıp parası devlet hazinesin kazandırılacak.

Macri tarafından imzalanacak kararnamenin kısa zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de hükümet verilerine göre, milyarlarca pesoluk taşınmaza el konulmuş durumda.

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri kararname yolsuzlukla mücadele

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Kanarya'ya yine hüsran

Kanarya'ya yine hüsran

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Almanya'da bir ilk! İstihbaratın iki numarası artık Türk

Almanya'da bir ilk! İstihbaratın iki numarası artık Türk

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.