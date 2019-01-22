Arjantin suçluların çaldıklarını geri alacak

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, bazı suçları işleyenlerin mal varlıklarına el konulup satılarak parasının devlet hazinesine kazandırılmasını içeren kararname hakkında "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım." dedi.

Macri, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları işleyen kişilerin varlıklarına devlet tarafından el konulup satılmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Suçluların Arjantin halkının parasını çaldığını belirten Macri, "Yolsuzluk yapanlar, uyuşturucu ve insan kaçakçıları, güvenlik eksikliklerini gidermek, okullar ve yollar yapmamız için ihtiyacımız olan parayı götürdüler. Şu bir gerçek ki bütün Arjantinliler olarak ülkeyi geliştirmek için bütün çabamızla çalışıyoruz. Ancak, bazılarının bu çabanın aleyhinde suçlar işlemesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.