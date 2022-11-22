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Arjantin-Suudi Arabistan maçı öncesi Messi hayranlığıyla bilinen Suzy Cortez'den iddialı pozlar

22.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı model Suzy Cortez, Messi hayranlığıyla biliniyor. Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla öne çıkan model, Arjantin-Suudi Arabistan maçı öncesi yine kalçasını sergiledi. Maç sonucunda ise Messi'ye destek mesajı gecikmedi.

Arjantin-Suudi Arabistan maçı öncesi Messi hayranlığıyla bilinen Suzy Cortez'den iddialı pozlar

2016 yılında Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) seçilen Suzy Cortez Messi'ye duyduğu aşırı sevgiyle tanınıyor. 2016 yılında, paylaştığı fotoğraf ve gönderdiği mesajlarla Messi'nin tepkisini çeken ve Arjantinli yıldızın sosyal medyadan kendisini engellemesine mani olamayan Suzy Cortez, buna rağmen Messi'yi desteklemekten vazgeçmiyor.

Arjantin-Suudi Arabistan maçı öncesi kalçalarını ön plana çıkardığı fotoğraflar paylaşarak Messi'ye desteğini sunan Cortez maç sonrasında da destek mesajı verdi.

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Kalçasıyla ünlü isim ne olursa olsun Messi'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

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