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Arjantin Yoksullara Salgın Yardımı İçin 12 Bin Zengine Ek Vergi Getiriyor

18.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Arjantin Yoksullara Salgın Yardımı İçin 12 Bin Zengine Ek Vergi Getiriyor

Hükümetin de destek verdiği tasarı yasalaştığında bu vergiden elde edilecek 3,75 milyar dolar, Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören halka yardım amaçlı olarak kullanılacak

Arjantin’den Kongre’nin alt meclisi ülkede yaşayan zenginlere getirilecek yeni bir vergi tasarısını görüşüyor. Hükümetin de destek verdiği tasarı yasalaştığında bu vergiden elde edilecek 3,75 milyar dolar Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören halka yardım amaçlı olarak kullanılacak.

Söz konusu yasa tasarısının bugün kabul edilmesi bekleniyor. Arjantin Parlamentosu’ndan da geçmesi beklenen yasa ay sonunda kabul edilip yürürlüğe girebilir.

Yasaya göre ülkede 2,5 milyon dolardan fazla finansal varlığı bulunan yaklaşık 12 bin kişiden yüzde 2 vergi tahsil edilecek. Buradan elde edilecek gelir de salgın nedeniyle zor duruma düşen yoksul halka ve küçük işletmelere yardım için kullanılacak. Gelirin bir kısmı da hastaların tedavisine ayrılacak.

Arjantin’de bugüne dek salgın nedeniyle 35 bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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