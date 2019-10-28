Arjantin’da iktidar el değiştiriyor

Devlet başkanlığı seçimlerini Peronistlerin adayı Fernandez kazandı.Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki merkez solun adayı Alberto Fernández kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, ılımlı Peronist ilk turda oyların yüzde 47,2'sini alırken, ekonomide liberal bir çizgi izleyen Devlet Başkanı Mauricio Macri yüzde 41,4'te kaldı. Yenilgiyi kabul eden Macri, Fernández tebrik ederek Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kahvaltıya davet etti. Ülkedeki seçim sistemine göre yüzde 45'in üzerinde oy alan bir aday seçimi ilk turda kazanabiliyor.

Birçok seçmen Arjantin'deki ağır ekonomi ve finans krizinden Macri'yi sorumlu tutuyor. Ülkede yüzde 50'yi aşan enflasyon, dünyadaki en yüksek oranlardan biri. Halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Arjantin İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sadece geçen yıl zarfında yoksulluk sınırının altına düşen Arjantinlilerin sayısı 3 milyon 400 bini buldu. Macri, dört yıl önce devlet başkanlığına seçilmeden önce, görev süresinde enflasyon ve yoksulluğu önemli ölçüde azaltma vaadinde bulunmuştu.