HABER

Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay: - "Bu şanlı direnişin Türk milleti olarak bize acı ancak o kadar da gururlu bir bedeli oldu"

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin resmi konutunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, başkentte yaşayan Türk vatandaşları, diplomatik misyon temsilcileri ile Arjantin'deki İslam Merkezi temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Altay, Türkiye'nin 3 yıl önce bugün tarihin en kanlı darbe girişimlerinden birine maruz kaldığını belirterek, "Ülkenin demokratik yollardan seçilmiş hükümetini devirmeyi, anayasal düzenini yıkmayı ve devleti silah yoluyla cebren ele geçirmeyi hedefleyen bu kalleş girişim, halkımızın sağduyusu, cesareti ve sokağa çıkarak darbe girişimine kahramanca direnmesi sayesinde başarısızlığa uğratıldı." dedi.

15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak idrak edildiğini hatırlatan Altay, "Bu şanlı direnişin Türk milleti olarak bize acı ancak o kadar da gururlu bir bedeli oldu. O gün, darbe girişimini bastırmak için sokağa çıkan on binlerce vatandaşımızdan 251'i hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaştı. 2 binden fazla vatandaşımız da yaralanarak gazi oldu." şeklinde konuştu.

Altay'ın konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığının Arjantin'deki Temsilcisi Şükrü Çetin, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapısını ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan video gösterimi de yapıldı.

Öte yandan, törene katılanlara Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan İspanyolca, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Halkın Zaferi" dergisi dağıtıldı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anmasıDünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması
Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdüSamsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Arjantin Türkiye'nin Arjantin Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.