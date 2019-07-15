Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin resmi konutunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, başkentte yaşayan Türk vatandaşları, diplomatik misyon temsilcileri ile Arjantin'deki İslam Merkezi temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Altay, Türkiye'nin 3 yıl önce bugün tarihin en kanlı darbe girişimlerinden birine maruz kaldığını belirterek, "Ülkenin demokratik yollardan seçilmiş hükümetini devirmeyi, anayasal düzenini yıkmayı ve devleti silah yoluyla cebren ele geçirmeyi hedefleyen bu kalleş girişim, halkımızın sağduyusu, cesareti ve sokağa çıkarak darbe girişimine kahramanca direnmesi sayesinde başarısızlığa uğratıldı." dedi.

15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak idrak edildiğini hatırlatan Altay, "Bu şanlı direnişin Türk milleti olarak bize acı ancak o kadar da gururlu bir bedeli oldu. O gün, darbe girişimini bastırmak için sokağa çıkan on binlerce vatandaşımızdan 251'i hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaştı. 2 binden fazla vatandaşımız da yaralanarak gazi oldu." şeklinde konuştu.