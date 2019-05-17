Arjantin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, elçilik çalışanları ve Buenos Aires'te yaşayan Türkler katıldı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, etkinlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın önemli bir tarih olduğuna işaret ederek, "Bugünün Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmesi, hem Atatürk'ün gençlere verdiği önemin gösterilmesi, hem de Türk milletinin Atatürk'e verdiği değerin sergilenmesi açısından çok önemli." dedi.

19 Mayıs'ın ülkenin işgalden kurtarılmasının başlangıcı olduğunu belirten Altay, "Atatürk 16 Mayıs 1919'da çıktığı İstanbul'a tam 8 yıl sonra döndü ve bu 8 yıllık sürede ülkemiz işgalden kurtarıldı. O açıdan bu önemli bayramımızı da burada kutluyoruz." diye konuştu.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla son buldu.

