Arjantin'de 23 nisan ve 19 mayıs tanıtıldı

Arjantin'in La Plata şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tanıtıldı.

Değişim programıyla Arjantin'e gelen Türk öğrenci Ece Okçabollu, Buenos Aires eyaleti başkenti La Plata şehrinde bulunan Buenos Aires Eyalet Senatosunda gerçekleştirdiği etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tanıttı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın yanı sıra Türk vatandaşları da katıldı.

Türkçe ve İspanyolca şarkıların söylendiği etkinlikte, katılımcılara Türk yemekleri de ikram edildi.

Büyükelçi Altay, etkinliğe katkılarından dolayı Okçabollu'ya teşekkür belgesi verdi.

- Ermeni diasporası etkinliğe darbe vurmaya çalıştı

Öte yandan, büyükelçilikten alınan bilgiye göre, belediyeye ait bir kültür merkezinde yapılması planlanan etkinliğin Ermeni diasporasının baskısıyla iptal ettirilmesinin ardından, büyükelçiliğin girişimleriyle etkinlik Buenos Aires Eyalet Senatosunda düzenlendi.

