HABER

Arjantin'de 3 milyon dolarlık çalıntı film ekipmanı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Arjantin'de 3 milyon dolarlık çalıntı film ekipmanı ele geçirildi

BUENOS AIRES (AA) - Hollywood ve New York'ta çalınan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanı Arjantin'de ele geçirildi.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, basına yaptığı açıklamada, Arjantin polisinin FBI ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu, Hollywood ve New York'ta çalınarak ülkeye sokulan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanının ele geçirildiğini bildirdi.

Ekipmanların Hollywood film yapımcılarından çalınarak, Arjantin'deki film şirketlerine karaborsada kiralandığı belirtildi.

Çalınan ekipmanlarla ilgili araştırma sürecinin iki yıl önce başladığı, ekipmanların bulunduğu yeri tespit edene kadar şüphelilerin izlendiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin ise soruşturmasına devam edildiği duyuruldu.

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi olduCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
İzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldıİzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin film ekipmanı Hollywood

En Çok Okunan Haberler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.