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Arjantin'de "Acil Gıda Kanunu" için gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Arjantin parlamentosunda, ülkedeki sosyal yardımların finansmanını kapsayan "Acil Gıda Kanunu"nun genişletilmesi ve uzatılması tartışılırken, başkent Buenos Aires sokaklarında değişikliği destekleyenler iki gündür gösteri düzenliyor

Arjantin'de sosyal yardımların finansmanını sağlayan "Acil Gıda Kanununun" 2022'ye kadar uzatılması ve kapsamının genişletilmesi için gösteriler devam ediyor.

Başkent Buenos Aires'te çeşitli sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla dün başlayan ve binlerce kişinin katıldığı sokak protestoları sürüyor.

Ülkedeki ekonomik krizden hükümetin politikalarını sorumlu tutan göstericiler, sosyal yardımlar, aş evlerinin finansmanı gibi birçok konuyu kapsayan "Acil Gıda Kanunun" kapsamının genişletilmesi ve yürürlüğünün uzatılmasını talep ediyor.

Buenos Aires'te dün düzenlenen gösterilerde, binlerce kişi Sosyal Kalkınma Bakanlığına kadar yürümüş ve bakanlık önünde çadır kurarak 48 saat kalacaklarını belirtmişti.

Öte yandan, Arjantin parlamentosunda, milletvekilleri Acil Gıda Kanunu'nun genişletilmesini tartışıyor.

Milletvekillerinin onayından geçmesi halinde kanunda yapılacak değişiklik Senato'ya taşınacak. Değişiklik, Senato tarafından da onaylanması durumunda ise, yürütme tarafından düzenlenerek hayata geçirilecek.

Ülkede bazı STK'ların uzun zamandır genişletilmesini talep ettiği kanun için muhalefet, yüzde 50 oranında finansman artışı öneriyor. Buna göre, kanun kapsamında bu yıl 12 milyar Arjantin pezosu (yaklaşık 1 milyar 210 milyon TL) yapılan sosyal yardımların, 18 milyar pezoya (yaklaşık 1 milyar 815 milyon pezo) çıkarılması teklif ediliyor.

Muhalefet de, bu yıl sonuna kadar geçerliliği olan kanunun 2022 yılına kadar uzatılarak, finansmanın her 3 ayda bir enflasyon oranına göre güncellenmesini talep ediyor.

Arjantin'de sokak gösterilerine neden olan 2001 krizinin ardından çıkarılan ve 1 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2016'da değiştirilerek tekrar yürürlüğe konulan kanun, 16 yaşına kadar olan çocukların, hamilelerin, engelli vatandaşların ve yaşlıların beslenme ihtiyacını garanti altına almayı hedefliyor.

Nüfusu 45 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) verilerine göre, 14 yaşından küçük çocukların yüzde 46,8'i fakirlik seviyesinde yaşıyor.

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