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Arjantin'de "Acil Gıda Kanunu"nun süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 01:22 | Son Güncelleme

Ülkede binlerce kişinin katıldığı sokak gösterilerine neden olan ve sosyal yardımların finansmanını kapsayan "Acil Gıda Kanunu"nun kapsamının genişletilmesini ve süresinin uzatılmasını öngören değişiklik senatoda oy birliğiyle kabul edildi

Arjantin'de "Acil Gıda Kanunu"nun 2022'ye kadar uzatılması ve kapsamının genişletilmesini içeren değişiklik senatoda oy birliğiyle onaylandı.

Ülkede sosyal yardımların finansmanını sağlayan Acil Gıda Kanunu'nun 2022'ye kadar uzatılmasını ve kapsamının genişletilmesini öngören değişiklik tasarısı geçen hafta Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Söz konusu mevzuat değişikliği, senatoda düzenlenen özel oturumda da oy birliğiyle kabul edildi.

Acil Gıda Kanunu, yürütme tarafından düzenlenerek, 2020'den itibaren yürürlüğe konulacak.

Kanuna göre, ülkede sosyal yardımlar 12 milyar Arjantin pezosundan 18 milyar Arjantin pezosuna çıkarılırken, bu yıl sona eren kanunun yürürlükte kalma süresi de 2022 yılına kadar uzatıldı.

Öte yandan, aş evlerinin hafta sonları da açık kalmasını kapsayan kanunun finansmanı da 3 ayda bir enflasyon oranına göre güncellenecek.

- Acil Gıda Kanunu sokak gösterilerine neden olmuştu

Acil Gıda Kanunu, ülkede geçen hafta binlerce kişinin katıldığı sokak gösterilerine neden olmuştu. Bugün de kanunun tartışıldığı sırada bazı sendikalar ve sosyal gruplar Arjantin Ulusal Kongresi önünde gösteri düzenledi.

Arjantin'de şiddetli sokak gösterilerine neden olan 2001 krizinin ardından çıkarılan ve 1 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2016'da değiştirilerek tekrar yürürlüğe konulan kanun, 16 yaşına kadar olan çocukların, hamilelerin, engelli vatandaşların ve yaşlıların beslenme ihtiyacını garanti altına almayı hedefliyor.

Nüfusu 45 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) verilerine göre, 14 yaşından küçük çocukların yüzde 46,8'i fakirlik seviyesinde yaşıyor.

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Arjantin'de "Acil Gıda Kanunu"

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