Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Öte yandan, Amazonlar'da iki haftadan fazla süredir devam eden yangınlar çevre ülkelere de sıçramış ve Bolivya ile Paraguay da yangına müdahale etmeye başlamıştı.

Öte yandan, başta Avrupa ülkelerindeki Brezilya Büyükelçilikleri olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde Brezilya temsilcilikleri önünde Amazonlar'daki yangın ve Bolsonaro karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar ve bazı sol görüşlü grupların katılımıyla yüzlerce kişi, Bolsonaro'nun politikalarını ve Amazonlar'da çıkan yangınlara gerekli müdahalenin yapılmamasını Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Arjantin'de, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara müdahale edilmemesi ve Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenlendi.

- Brezilya'daki orman yangınlarında bir yılda yüzde 83 artış

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıklamıştı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

- Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçlamıştı

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi