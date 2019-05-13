Arjantin'de bir kişi başkanlık sarayına silahla girmeye çalıştı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki resmi devlet başkanlığı sarayı Casa Rosada'ya silahla girmeye çalışan kişi yakalandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, içinde silah olan bir çanta taşıyan 36 yaşındaki Francisco Ariel Muniz, ülkenin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüşmesinin olduğunu iddia ederek Casa Rosada'ya girmeye çalıştı.

Güvenlik noktasında durdurulan Muniz, içinde "Magnum 44 Taurus" marka silah olan çantayı bırakıp kaçmayı denedi fakat başarılı olamadı.

Başkanlık Sarayı yakınındaki metro istasyonuna girmeden polis tarafından yakalanan Muniz, korkutma ve tehdit suçundan yargılanacak.

Bu arada, 2 yıl önce de bir kişi arabasıyla Casa Rosada'ya girmeye çalışmış ve başkanlık sarayının dış kapısındaki demir kapıyı kırmıştı. Sonrasında bu kişinin psikolojik sorunlarının olduğu ortaya çıkmıştı.

