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Arjantin'de bomba ihbarları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Devlet başkanlığı sarayı Casa Rosada ve Ulusal Kongre için bomba ihbarı yapıldı

Arjantin'de resmi devlet başkanlığı sarayı Casa Rosada ve Ulusal Kongre için yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirdi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, önce başkent Buenos Aires'te bulunan devlet başkanlığı sarayına, ardından da Ulusal Kongreye telefonla bomba ihbarı yapıldı.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bomba ihbarlarının, önce ülkenin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin bulunduğu devlet başkanlığı sarayına, ardından da Macri'nin gideceği Ulusal Kongreye yapılması dikkati çekti.

Asılsız ihbarların ardından Devlet Başkanı Macri, geçen perşembe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden milletvekili Hector Olivares için düzenlenen törene katılmak üzere Ulusal Kongreye gitti.

Bu arada sabah saatlerinde de Macri ile görüşmesi olduğunu iddia eden bir kişi içinde silah olan bir çantayla devlet başkanlığı sarayına girmeye çalışmış ve polis tarafından yakalanmıştı.

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Arjantin'de bomba ihbarları

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