HABER

Arjantin'de Enerji Sekreteri istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 06:40 | Son Güncelleme

Arjantin Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel, elektrik kullanımına yüzde 55 zam yapılacağının duyurulmasından bir gün sonra istifa ettiğini açıkladı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'de, Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel, elektrik fiyatlarına yönelik zam kararının açıklanmasından bir gün sonra görevini bıraktı.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Iguacel, "Devlet Başkanı'na (Mauricio Macri) açıkladığım nedenlerden dolayı, Enerji Sekreterliği görevimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Iguacel, paylaşımında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye olan bağlılığına da değindi.

Öte yandan, Iguacel'in istifasına dair hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.

Arjantin Enerji Sekreterliği, 2015'te bakanlık olarak kurulmuş ancak geçen eylül ayında ekonomik önlem paketleri çerçevesinde Enerji Sekreterliğine dönüştürülmüştü.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne dün, ulaşım ve doğal gazın yanı sıra 2019 yılında kademeli olarak elektrik kullanımına yüzde 55 zam yapılacağını açıklamıştı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Günlük burç yorumları 29 Aralık CumartesiGünlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi
AK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklamaAK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Enerji Sekreterliği Arjantin'de Enerji Sekreteri istifa etti zam

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi

AK Parti'den Kenan Sofuoğlu'nun 'Emir erlerim' paylaşımıyla ilgili açıklama

AK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama

Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.