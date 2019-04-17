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Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Arjantin hükumeti, yıllık enflasyon oranının yüzde 54,7’ye çıkması üzerine yeni bir teşvik paketi açıkladı.

Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

Arjantin hükumeti, yıllık enflasyon oranının yüzde 54,7’ye çıkması üzerine yeni bir teşvik paketi açıkladı. Pek çok ürünün fiyat artışı 6 aylığına donduruldu. Yıl sonuna kadar sabit oranlarla yeni kredi limitleri belirlendi.

Arjantin’de sadece Mart ayında enflasyonun yüzde 4,7 oranında artması, hükumetin fiyatları dengelemeyi ve tüketimi artırmayı hedefleyen ekonomik tedbirler paketi açıklamasına neden oldu. Hükumet, halkın temel ihtiyaçlarını kapsayan 60 ürününün fiyatlarını 6 ay boyunca koruyabilmesi için 16 şirketle anlaştı. Listede yağ, pirinç, un, erişte, süt, yoğurt, çay, şeker, konserve, kurabiyeler, reçeller ve alkolsüz içecekler bulunuyor. Şirketler, 2 bin 500 satış noktasında ürünlerini mevcut fiyatlarla satmayı taahhüt etti.

Yüzde 10 ile 25 oranında indirim
Ulusal Sosyal Güvenlik Yönetimi, giyim, aydınlatma, seyahat ve turizm, beyaz eşya ve inşaat malzemelerine ihtiyacı olan 18 milyon insan için yüzde 10 ile yüzde 25 arasında indirim için satıcılarla anlaştı. İndirimlerden, emekliler, malulen emekli olanlar, yaşlılar, işsizlik parası ile geçinenler gibi insanlar yaralanacak. Açıklanan paketle ana hedef büyük şirketlerin tekelci davranışlarından kaçınmasını önleyerek KOBİ’leri koruma altına almak.

Gaz fiyatlarında indirim olacak
Elektrik, gaz ve ulaşım fiyatlarında, yılın geri kalanında zam olmayacak. Yaz aylarında düşük seviyede gaz kullananlara, kış aylarında gaz fiyatlarında yüzde 22 indirim yapılacak. Ön ödemeli cep telefonu hatları için fiyat dondurması ise eylül ayına kadar devam edecek. Ülke çapında 5 bin eczane ile anlaşan hükumet ilaçlarda yüzde 20 ile yüzde 70 oranında indirim aldı. Bu şekilde sağlık sigortası olmayan pek çok aile sağlık sigortasının temel faydalarından yararlanabilecek.

KOBİ’ler için büyük kolaylıklar
Vergi İdaresi Başkanlığı, tüm vergi mükelleflerinin borçlarını önceki planlardan daha düşük bir oranla ve uzun bir vadeyle düzenlemeleri için yeni bir ödeme planı başlatacak. KOBİ’ler ve vergi mükellefleri için aylık yüzde 2,5 faiz oranıyla 60 taksitle yeni krediler devreye girecek. İlk ödeme 16 Eylül’de yapılacak. Ayrıca, tüccarların kredi kartı ile yapılan satışlardan para alma süresi 19 günden 10 güne çekilecek. Bankalar tüccarlardan yüzde 1 ile 2’den fazla komisyon talep edemeyecek.

Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

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