Arjantinde enflasyon yüzde 54,7 oldu, hükumet fiyatları sabitledi

Arjantin hükumeti, yıllık enflasyon oranının yüzde 54,7’ye çıkması üzerine yeni bir teşvik paketi açıkladı. Pek çok ürünün fiyat artışı 6 aylığına donduruldu. Yıl sonuna kadar sabit oranlarla yeni kredi limitleri belirlendi.

Arjantin’de sadece Mart ayında enflasyonun yüzde 4,7 oranında artması, hükumetin fiyatları dengelemeyi ve tüketimi artırmayı hedefleyen ekonomik tedbirler paketi açıklamasına neden oldu. Hükumet, halkın temel ihtiyaçlarını kapsayan 60 ürününün fiyatlarını 6 ay boyunca koruyabilmesi için 16 şirketle anlaştı. Listede yağ, pirinç, un, erişte, süt, yoğurt, çay, şeker, konserve, kurabiyeler, reçeller ve alkolsüz içecekler bulunuyor. Şirketler, 2 bin 500 satış noktasında ürünlerini mevcut fiyatlarla satmayı taahhüt etti.

Yüzde 10 ile 25 oranında indirim

Ulusal Sosyal Güvenlik Yönetimi, giyim, aydınlatma, seyahat ve turizm, beyaz eşya ve inşaat malzemelerine ihtiyacı olan 18 milyon insan için yüzde 10 ile yüzde 25 arasında indirim için satıcılarla anlaştı. İndirimlerden, emekliler, malulen emekli olanlar, yaşlılar, işsizlik parası ile geçinenler gibi insanlar yaralanacak. Açıklanan paketle ana hedef büyük şirketlerin tekelci davranışlarından kaçınmasını önleyerek KOBİ’leri koruma altına almak.