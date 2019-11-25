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Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:05 | Son Güncelleme

Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası

Arjantin'de işitme engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan 2'si rahip 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin Mendoza eyaletindeki 2 Numaralı Yüksek Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, işitme engelli çocukların bedelsiz eğitim aldığı Antonio Provolo Enstitüsünde 20 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahipler Nicola Corradi ve Horacio Corbacho ile eski enstitü çalışanı Armando Gomez hakkında hapis cezası verildi.

Mahkeme, toplamda 25 cinsel istismar suçunun işlendiğine hükmettiği davada, 2 yıldan uzun süredir ev hapsinde tutulan 83 yaşındaki Corradi'yi 42 yıl, 59 yaşındaki Corbacho'yu 45 yıl ve Gomez'i 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, davanın görüldüğü salona izleyici alınmazken, kurbanların yakınları karar duruşmasını internetten canlı yayında izledi. Davanın sonuçlanmasıyla mağdurların yakınları duygusal anlar yaşadı.

Bu arada, Arjantin'e 1970'de İtalya'dan gelen rahip Nicola Corradi'nin kendi ülkesinde de cinsel istismar suçuna karıştığı biliniyordu.

Davacılardan cinsel istismar mağduru Ezequiel Villalonga, daha önce basına yaptığı açıklamada, "Ben kilisenin, içindekilerin, bize okuttuklarının, nasıl bir kişi olmak hususunda söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum. Bunlar yalan ve şeytani." demişti.

Cinsel istismara uğrayan çocuklardan birinin annesi olan Paola Gonzales de "Enstitüye girdiklerinde onu görmüş olsaydınız, ufacıktı. Bu denli kötülüğü düşünemiyorum bile. Bu kadar narin bir yapıya nasıl zarar verebildiler." ifadelerini kullanmıştı.

- Enstitünün İtalya'daki şubesinde de cinsel istismar vakaları yaşanmıştı.

Bisoli Gianni de İtalya'nın Verona kentindeki Antonio Provolo Enstitüsünde kaldığı dönemde cinsel istismara uğradığını açıklamıştı.

Gianni, enstitüde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuğun 1950'den 1985'e kadar cinsel istismara uğradığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Provolo Enstitüsü cinsel istismar

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