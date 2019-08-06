Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarla suçlanan rahipler hakim karşısında

Burada okunan bildiride, "Onlar, küçük çocuklara karşı iğrenç suçlar işlemiş rahip cübbesi giyimli canavarlar." ifadesi kullanıldı.

Duruşmada, tanıklar, uzmanlar ve yargı mensuplarının aralarında olduğu 200 kişi dinlenecek.

Arjantin basınındaki haberlere göre, işitme engelli çocukların bedelsiz eğitim aldığı Antonio Provolo Enstitüsünde 20 çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 rahip ve eski bir enstitü çalışanının yargılanmasına başlandı.

Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Lujan de Cuyo şehrinde işitme engelli çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2'si rahip 3 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bu arada, Arjantin'e 1970'de İtalya'dan gelen Rahip Nicola Corradi'nin adının kendi ülkesinde de cinsel istismar suçuna karıştığı belirtildi.

- "Bunların hepsi yalan ve şeytani"

Cinsel istismar mağdurlarından Ezequiel Villalonga, "Ben kilisenin, içindekilerin, bize okuttuklarının, nasıl bir kişi olmak hususunda söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum. Bunlar yalan ve şeytani." dedi.

Enstitüdeki hayatın çok zor olduğunu belirten Villalonga, "Biz hiç birşey öğrenmiyorduk, iletişim kuramıyorduk. Beden dilini bilmiyorduk, bir şeyler yazıyorduk ama ne olduğunu bilmiyorduk. Diğer arkadaşlara sorduğumuzda onlar da bize bilmediklerini söylüyorlardı." ifadesini kullandı.

Enstitüde 16 yaşına kadar kalan ve cinsel istismara uğrayan Villalonga da duruşmada hazır bulundu.

- "Bu denli kötülüğü düşünemiyorum bile"

Cinsel istismara uğrayan çocuklardan birinin annesi Paola Gonzales, "Enstitüye girdiklerinde onu görmüş olsaydınız, ufacıktı. Bu denli kötülüğü düşünemiyorum bile. Bu kadar narin bir yapıya nasıl zarar verebildiler." dedi.