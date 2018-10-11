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Arjantin'de eski bakana hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

Arjantin'in Eski Planlama Bakanı Julio de Vido, 2012'deki 51 kişinin hayatını kaybettiği ve 784 kişinin yaralandığı ülkenin en büyük tren kazası nedeniyle "dolaylı yoldan sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Arjantin'in Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido'ya görev yaptığı dönemde yaşanan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 784 kişinin de yaralandığı tren kazasında "dolaylı yoldan sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Julio de Vido, bakanlığı döneminde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılandığı duruşmada, 22 Şubat 2012'de meydana gelen 51 kişinin öldüğü ve 784 kişinin yaralandığı kazaya "dolaylı yoldan sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

De Vido, hakkında onaylanmış hapis cezası olmamasına rağmen, adının Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner ile yolsuzluk iddialarına karışması nedeniyle geçen ekimden bu yana önleyici gözaltı kararıyla tutuklu bulunuyor. Bu ceza, De Vido'nun tutukluyken aldığı ilk hapis cezası oldu.

- "Once Faciası"

Once faciası, istasyona yaklaşan banliyö treninin hızını yavaşça düşürmesi gerekirken teknik bir arıza sebebiyle saatte 20 kilometre hızla Once durağına çarpmasıyla gerçekleşti. Adını kazanın meydana geldiği duraktan alan facia, Arjantin'in en büyük tren kazalarından biri olarak kaydedildi.

Kazaya ilişkin Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada aralarında banliyö treninin sürücüsü, ulaşım alanındaki yetkililer ve özel şirket çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi kazaya doğrudan sebebiyet vermekten hapis cezası almıştı.

De Vido'nun, Nisan ayında Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile ilgili davada yargılanmasına karar verilmişti. İddiaya göre De Vido, görevde olduğu dönemde yaklaşık 2,3 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı projelerinde Odebrecht'e "usulsüz destek vermek" ile suçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Julio De Vido tren kazası Yolsuzluk

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