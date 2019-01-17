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Arjantin'de eski devlet başkanının sekreterine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

"Rüşvet defterleri" soruşturması kapsamında yasa dışı örgüt kurarak rüşvet aldığı iddiasıyla eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in sekreterliğini yapan Isidro Bounine gözaltına alındı

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in başkanlığı döneminde sekreterliğini yapan Isidro Bounine, "rüşvet defterleri" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Arjantin basınındaki habere göre, Yargıç Claudio Bonadio tarafından yürütülen ve eski Devlet Başkanı Kirchner'in yasa dışı örgüt kurarak rüşvet almakla suçlandığı soruşturmada Kirchner'ın eski sekreteri Bounine hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı, Bonadio tarafından "itirafçı" kabul edilen Santa Cruz eyaletinin eski Ekonomi, Finans ve Altyapı Bakanı Bakanı Juan Manuel Campillo'nun ifadesi üzerine alındı.

Gözaltına alınan eski sekreter Bounine, "rüşvet defterleri" soruşturmasına karışmayan tek sekreterdi. Yolsuzluk Suçları Gözlemevi'ne (Comodoro Py) gönderilen Bounine, ifadesi alınmak üzere Federal Yargıç Bonadio'nun karşısına çıkacak.

Dün itirafçı kabul edilen ve kasım sonlarında tutuklanan Campillo, enerji sektöründe devletle çalışan şirketlerden rüşvet almakla suçlanıyor.

- "Rüşvet defterleri" soruşturması

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "rüşvet defterleri" soruşturması ağustos başında ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Cristina Fernandez de Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamlarınca yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başlamıştı.

Soruşturma kapsamında bazı eski bakanlar ve üst düzey devlet görevlileri, hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmayı yürüten Federal Yargıç Claudio Bonadio, Cristina Kirchner hakkında "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuştu.

Eski devlet başkanı hakkındaki önleyici hapis istemi onaylanmasına rağmen Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

Rüşvet defterleri soruşturmasında eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner, bine yakın yolsuzluk suçlamasıyla itham ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin rüşvet defterleri Yolsuzluk

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