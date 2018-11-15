HABER

Arjantin'de G-20 Zirvesi öncesi bombalı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

Başkent Buenos Aires'te iki ayrı noktada düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki ayrı noktada bombalı saldırı düzenlendi.

Başkentte, dün bir anıt ile yolsuzluk soruşturması yürüten Yargıç Claudio Bonado'nun evinin önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Anıt önünde bomba patlatan saldırganın yaralandığı saldırılarda, başka yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Saldırıların, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi yaşanması dikkati çekti.

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, saldırıların ardından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bullrich, şüphelilerin evlerinde patlayıcı madde ile el yapımı bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.

Başkent Buenos Aires'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi üst düzey liderlerin katılması bekleniyor.

PARTNERDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde olduDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde oldu
8. Malatya Uluslararası Film Festivali8. Malatya Uluslararası Film Festivali
Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralıHastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin bombalı saldırı Buenos Aires G-20 zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.