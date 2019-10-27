Arjantin'de halk sandık başında

Arjantin halkı, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini seçmek için sandık başına gidiyor.

Ülkede kurulan 10 binden fazla sandıkta yaklaşık 34 milyon seçmen yerel saat ile 08.00'de (TSİ 16.00) oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Devlet başkanlığı için yarışan 6 aday arasından ön seçimlerde yüzde 47 oy alan Herkesin Cephesi Koalisyonu Lideri Alberto Fernandez ile yüzde 32 oy alan Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri öne çıkıyor.

- Anketler Fernandez'i işaret ediyor

Arjantin'de genel seçimlerden önce yapılan anketler, Fernandez'in seçimleri ilk turda kazanacağına işaret ediyor. Çeşitli anket şirketlerinin hazırladığı seçim anketlerinin ortalaması Fernandez'in oy oranını yüzde 50'nin üzerinde, Macri'nin oy oranını ise yüzde 35 olarak gösteriyor.

Dışa açılıma önem veren politikalarıyla Macri, ülkede neo-liberalizmi; önceki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın devlet başkanı yardımcısı Fernandez ise Peronizm (Peronculuk) akımını temsil ediyor.