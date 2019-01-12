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Arjantin'de hanta virüsü 9 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:03 | Son Güncelleme

Arjantin'de hanta virüsü 9 can aldı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de patlak veren hanta virüsü salgınında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Patagonya'da Epuyen kasabasında aralık ayı başından bu yana etkili olan salgında 26 kişinin virüs kaptığını, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yargıç Martin Zacchino, virüs bulaşan kişilerle temas eden kasabanın 85 sakininin, bir ay boyunca evlerinden çıkmamalarına hükmetti.

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kasabada, cenazeler dahil halkın herhangi bir sebeple toplanması geçici olarak yasaklandı.

Hanta virüsü, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

Arjantin'de 2013'den bu yana hanta virüsü nedeniyle 111 kişi öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Hanta virüsü

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