HABER

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

Binlerce kişi, maaşlara zam yapılması ve sosyal yardımların artırılması talebiyle protesto düzenledi

Arjantin'de binlerce kişi, sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol görüşlü örgütlerin öncülüğünde, başkent Buenos Aires'te "Ulusal Mücadele Günü" adlı gösteri düzenlendi.

Gösteri nedeniyle binlerce kişi, sabah saatlerinde, sokağa çıktı.

Şehrin başlıca otoyollarından 25 Mayıs Otobanı, göstericilerin yolu kesmesi nedeniyle 4 saatten fazla trafiğe kapandı.

Gösterilere şehrin farklı yerlerinde başlayan gruplar, şehir merkezi yakınında bulunan Sosyal Gelişme Bakanlığının yakınında toplandı.

Metro çalışanları da göstericilere destek vererek iş bırakma eylemi yaptı.

Gösteriler nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Hükümet karşıtı pankart taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, hükümetten, acil gıda kanunun yeniden yürürlüğe girmesini, maaşlara zam yapmasını ve 2 bin Arjantin pezosu (200 TL) sosyal yardım yapmasını talep etti.

2002 yılında kabul edilen ve bir yıl yürürlükte kaldıktan sonra askıya alınan acil gıda kanunu, 16 yaşından küçük çocukların beslenmesini garanti altına almak için Ulusal Gıda ve Beslenme Güvenliği Programının kurulmasını öngörüyor.

Ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları, uzun süredir bu kanunun yürürlüğe girmesini talep ediyor.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağızİmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arantin'de protesto

En Çok Okunan Haberler

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.