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Arjantin'de hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 22:21 | Son Güncelleme

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto

Arjantin'de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te çeşitli sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle "açlık seçim değildir" başlığı altında protesto düzenlendi.

Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşının bulunduğu yerde toplanan göstericiler, yükselen enflasyonu, işsizliği ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borçlanma gibi hükümetin ekonomi politikalarını reddederek, maaş zammı talebinde bulundu.

Göstericiler, açlığa dikkat çekmek için kazanlarla getirdikleri "polenta" denilen mısır lapası ve çeşitli yiyecekler dağıtarak, bunun sebebini "enflasyon ve işten çıkarılmalarla yiyebileceğimiz tek şey bu" şeklinde ifade etti.

Protesto nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi.

Arjantin'de "Polentazo" adı verilen protestonun, ülkenin 23 eyaletinin 17'sindeki çeşitli şehirlerde de düzenlenmesi bekleniyor.

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