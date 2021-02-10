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Arjantin’de kadın cinayeti halkı sokağa döktü

10.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Arjantin’de 18 yaşındaki kadının polis olan eski erkek arkadaşı tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülmesi, protestoların fitilini ateşledi.

Arjantin’de 18 yaşındaki kadının polis olan eski erkek arkadaşı tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülmesi, protestoların fitilini ateşledi. Öldürülen kadın için adalet talebiyle bölge karakolunun önünde yüzlerce kişi toplanırken, polisin plastik mermi kullanmasıyla bir kadın gözünden yaralandı.
Arjantin’de Buenos Aires’e bağlı Rojas kentinde 18 yaşındaki Ursula Bahillo’nun polis olan eski erkek arkadaşı Matias Ezequiel Martinez tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülmesinin ardından halk sokaklara döküldü. Bahillo’nun ölmeden önce tehdit edildiği iddiasıyla polise başvuru yaptığı ancak polis koruması alamadığı ortaya çıkınca yüzlerce kişi, adalet istemek için bölgedeki polis karakolu önünde toplandı. Protestocularla güvenlik güçleri arasında tansiyon yükselirken, bir kadının polisin attığı plastik mermiyle gözünden yaralanması ülke gündemine oturdu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, karakolun önünde duran kadının, diğerlerinin gelip kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polisin plastik mermi kullandığı görüldü. Gencin gözünden yaralandığı bildirilirken, tepki çeken olayın ardından kadına yönelik şiddete ülke genelinden tepkiler gelmeye başladı.

Ne olmuştu?
Pazartesi akşamı Bahillo’yu polis olan eski erkek arkadaşı Martinez’in Rojas kentine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan bir arazide 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü açıklanmış, Martinez’in daha sonra kendisini de yaraladığı belirtilmişti. Olayın ardından tutuklanan 25 yaşındaki zanlı nitelikli cinayetle suçlanırken, suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezası alması gündeme gelecek.

Defalarca polise başvurmuş
Bahillo’nun sosyal medya üzerinden yaşadığı şiddetle ilgili yaptığı paylaşımlarda, "Beni ölümle tehdit etti. Bu yüzden korkuyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
7 ay boyunca şiddet gördüğü belirtilen Bahillo’nun, “Öldüğümü görene kadar her zaman sessiz kaldım" mesajı da dikkat çekti. Bahillo’nun cinayete kurban gitmeden önce tehdit edildiği iddiasıyla defalarca bölge karakoluna başvuru yaptığı ancak koruma alamadığı öğrenildi.

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