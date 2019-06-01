Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi

Arjantin'de yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

Başkent Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'ne gelen her yaştan yaklaşık 100 Müslüman, Kadir Gecesi'nde ibadet etti.

Teravih namazının ardından Arjantin İslam Merkezi Müftüsü Şeyh Abdel Nabi El Hefnevi Kur’an-ı Kerim okudu. Cami imamlarından Muhammad Zaher Alnajjar da verdiği sohbette Kadir Gecesi'nin ve bu gecede ibadet etmenin önemini anlattı.

Kadir Gecesi için bir araya gelen Müslümanlar, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

Cami cemaatinden Yusuf Hüseyin Hacer, AA muhabirine, kendisinin ve babasının Arjantin'de doğduğunu ancak dedelerinin Lübnan kökenli olduğunu belirtti.

Hacer, Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin, "Bu gece, bizzat Allah'ın bereketli ve faziletli olarak nitelediği bir gece. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi'nin ramazanın son 10 günündeki tek günlerden biri olduğunu belirtmiş. Bu yüzden Müslümanlar bu günlerde tıpkı Peygamber Efendimiz gibi daha fazla ibadet ediyor." dedi.

Kadir Gecesi'nin özellikle hangi gün olduğunun bilinmediğini hatırlatan Hacer, "Biz, bu camide Kadir Gecesi'ni ihya etmek, ibadet etmek ve bu gecenin bereketinden yararlanmak için bir araya geldik. Bu gece burada Kur'an-ı Kerim okuyacağız, sohbetler yapacağız. Cami sabah namazına kadar açık olacak " diye konuştu.

Nüfusu yaklaşık 45 milyon olan Güney Amerika ülkesi Arjantin, ortalama 400 bin Müslüman nüfusu ile Latin Amerika'da en çok Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında yer alıyor.

