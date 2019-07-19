Arjantin'de kaybolan denizaltının batma nedeni belli oldu

Atlantik Okyanusu’nda 44 kişilik mürettebata mezar olan Arjantin denizaltısının, bataryadaki kısa devre ile çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama ile battığı bildirildi.

Arjantin’de donanmanın Kasım 2017 batan ve enkazına ancak bir yıl sonra ulaşılabilen denizaltısı ARA San Juan hakkında hazırlanan komisyon raporu Ulusal Kongre’ye sunuldu.

Batış nedeni olarak, su alan 3 numaralı bataryada oluşan kısa devrenin sebep olduğu yangın ve akabinde meydana gelen patlamanın gösterildiği ARA San Juan Araştırma Komisyonu raporunda denizaltının ayrıca yangın ihbarından 11 saat sonra battığı bilgisi paylaşıldı.

-Tedbirsizlik, ciddiyetsizlik ve ihmal

Komisyon Başkanı Jose Ojeda’nın denizaltının batmasında tek bir kişinin sorumlu olmadığı ve bütün emir komuta zincirinin yeteri kadar tedbirli davranmadığına yönelik eleştirilere işaret ederken, yangınla ortaya çıkan acil durumun iyi bir şekilde yönetilemediği vurgulandı.

Deniz Kuvvetlerinin ARA San Juan’dan gelen yangın ihbarını ciddiye almadıklarına değinilen raporda, bu durumun yangın için gerekli desteğin sağlıklı bir şekilde verilmesinin önüne geçtiği ifade edildi.