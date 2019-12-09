HABER

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 07:15 | Son Güncelleme

Büyükelçi, 26 Ekim'de, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisini anlatan yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın ücretini ödemeden kitapçıdan çıkarken yakalanmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.

Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında yer alan görüntülerde, 76 yaşındaki büyükelçinin, 26 Ekim'de Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülüyor.

Güvenlik görevlisinin, Oscar Ricardo Valero Recio'nun faturasını kontrol etmesi ve kitabın satın alınmadığının belirlenmesi üzerine polise haber verilerek, Meksikalı büyükelçi hakkında şikayette bulunuldu.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan büyükelçi, diplomatik haklara sahip olduğu için Arjantin'de tutuklanma, yargılanma ve cezadan muaf bulunuyor.

Oscar Ricardo Valero Recio'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Mahalleli seferber oldu! Alevler geceyi kızıla boyadı!Mahalleli seferber oldu! Alevler geceyi kızıla boyadı!
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralıYeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta büyük yangın! Mahalleli seferber oldu!

Mahalleli seferber oldu! Alevler geceyi kızıla boyadı!

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

İş merkezine girdiler kasayı alıp kaçtılar 

İş merkezine girdiler kasayı alıp kaçtılar 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Feridun Bilgin kimdir?

Bakanı Feridun Bilgin kimdir?

Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.