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Arjantin'de Kurban Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bachir Bakir: - "Bugün Müslümanlar olarak büyük bir bayramı, Hazreti İbrahim'in oğlunu İsmail'i feda etmek için Allah'tan aldığı emir anısına bugün kutluyoruz. Bu, bütün Müslümanların Allah'ın emirlerini yerine getirmesi ve ona şükretmesine dair bir öğretidir" - Arjantin Ulusal İnanç Sekreteri Alfredo Miguel Abriani: - "Yalnızca sizlere değil bütün topluma birlik ve cömertlik duygusunu gösteren Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim"

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Arjantin İslam Merkezi'nin (CIRA) düzenlediği bayramlaşma törenine devlet görevlileri ve yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra Buenos Aires'te yaşayan yüzlerce Müslüman katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan CIRA Başkanı Anibal Bachir Bakir, "Bugün Müslümanlar olarak büyük bir bayramı, Hazreti İbrahim'in oğlunu İsmail'i feda etmek için Allah'tan aldığı emir anısına, bugün kutluyoruz. Bu, bütün Müslümanların Allah'ın emirlerini yerine getirmesi ve ona şükretmesine dair bir öğretidir." dedi.

Bakir, Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krize değinerek, "Bugün sevgili Arjantinimiz sert bir krizden geçiyor ama Arjantin Müslümanları olarak barış içinde yaşamaya çalışmalı, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmalı ve duygularımızı ifade edebildiğimiz bir ülkede yaşadığımız için Allah'a şükretmeliyiz." diye konuştu.

Arjantin Ulusal İnanç Sekreteri Alfredo Miguel Abriani ise sözlerine İslam'ın selamıyla başlayarak, "Burada sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Yalnızca sizlere değil bütün topluma birlik ve cömertlik duygusunu gösteren Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim. Müslüman toplumun, Arjantin halkına gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, Arjantin hükümetinin ülkedeki Müslüman toplulukla gurur duyduğunu da söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Törenin ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin kurban bayramı

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