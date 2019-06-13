Arjantin'de manastırda para saklarken yakalanan devlet görevlisine 6 yıl hapis

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de eski Kamu İşleri Sekreteri Jose Lopez, çıkarıldığı mahkemece yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2003-2015 yılları arasında, Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten ve 2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerinde çeşitli dövizlerin olduğu para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, çıkarıldığı 1. Federal Sözlü Mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lopez'in eski eşi Maria Amalia Diaz da yasa dışı zenginleşme suçundan 2,5 yıl hapis cezası alırken, Lopez'e paraları manastırda saklaması için yardım etmekle suçlanan rahibe Celia Ines Aparicio ise beraat etti.

Bu arada, dava çerçevesinde el konan yaklaşık 9 milyon dolar, başkent Buenos Aires'teki iki çocuk hastanesine bağışlanacak.

Arjantin'in eski devlet başkanları Nestor Kirchner ve eşi Cristina Fernandez de Kirchner döneminde Planlama Bakanlığına bağlı olarak Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten Lopez, 2016'da ülkenin Buenos Aires eyaletindeki bir manastırda içi para dolu torbaları saklarken yakalanmıştı.