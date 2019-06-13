HABER

Arjantin'de manastırda para saklarken yakalanan devlet görevlisine 6 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 02:49 | Son Güncelleme

Arjantin'de içinde milyon dolarlar olan poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan eski üst düzey devlet görevlisi Jose Lopez, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de eski Kamu İşleri Sekreteri Jose Lopez, çıkarıldığı mahkemece yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2003-2015 yılları arasında, Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten ve 2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerinde çeşitli dövizlerin olduğu para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, çıkarıldığı 1. Federal Sözlü Mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lopez'in eski eşi Maria Amalia Diaz da yasa dışı zenginleşme suçundan 2,5 yıl hapis cezası alırken, Lopez'e paraları manastırda saklaması için yardım etmekle suçlanan rahibe Celia Ines Aparicio ise beraat etti.

Bu arada, dava çerçevesinde el konan yaklaşık 9 milyon dolar, başkent Buenos Aires'teki iki çocuk hastanesine bağışlanacak.

Arjantin'in eski devlet başkanları Nestor Kirchner ve eşi Cristina Fernandez de Kirchner döneminde Planlama Bakanlığına bağlı olarak Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten Lopez, 2016'da ülkenin Buenos Aires eyaletindeki bir manastırda içi para dolu torbaları saklarken yakalanmıştı.

Bu olay, ülkenin eski devlet başkanları Nestor ve Cristina Kirchner tarafından yönetildiği ileri sürülen ve merkezinde Arjantin Planlama Bakanlığının olduğu yolsuzluk skandalının sembolü haline gelmişti.

Öte yandan, 2003-2015 yılları arasında Arjantin Planlama Bakanlığı görevini yürüten Julio de Vido, adının karıştığı yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2017 yılından bu yana önleyici gözaltı kararıyla tutuklu bulunurken, eski devlet başkanı Cristina Kirchner ile eski bakan Julio de Vido'nun yanı sıra yüzlerce eski devlet görevlisi ve iş adamının "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında yargılanması devam ediyor.

- Rüşvet Defterleri

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "Rüşvet Defterleri" soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski devlet başkanları Nestor Kirchner ve eşi Cristina Fernandez de Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.

Soruşturma kapsamında birçok iş insanı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Cristina Fernandez de Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde depremMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde depremMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu İşleri Sekreteri Jose Lopez

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi

Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi

Düğünde başına kurşun isabet eden 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.