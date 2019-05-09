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Arjantin'de milletvekilinin silahlı saldırıya uğraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

Milletvekili Hector Olivares ve danışmanı Miguel Yadon'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sabah milletvekili ile devlet memurunun silahlı saldırıya uğramasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, La Rioja eyaletinden Radikal Sivil Birlik Partisi milletvekili Hector Olivares ile aynı eyaletin Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü ve Olivares'in danışmanı Miguel Yadon'un uğradığı silahlı saldırıda kullanılan aracın sahibinin yakını Rafael Cano Carmona gözaltına alındı.

Saldırının başlıca şüphelileri ve saldırının düzenlendiği aracın sahibi Juan Jesus Fernandez ve yeğeni hakkındaki arama çalışmaları sürüyor.

Milletvekiline saldırının düzenlendiği araç, öğlen bir otoparkta bulunmuştu. Otopark görevlisi, aracı buraya getiren kişinin Fernandez ve yeğeni olduğunu açıklamıştı.

Sabah Ulusal Kongre Binası'nın karşısındaki parkta yürüyüşe çıkan Olivares ile Yadon silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Olivares ağır yaralanırken, Yadon ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Milletvekili silahlı saldırı

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