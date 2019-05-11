Arjantin'de milletvekilinin silahlı saldırıya uğraması

Arjantin basını, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırının siyasi bir sebeple değil, kişisel sebeplerle yapıldığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, öldürülen La Rioja eyaleti Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü ve Olivares'in danışmanı Yadon'un, Juan Jesus Fernandez ile ilişkisinin olabileceği iddia edildi.

Bu arada, sabah saatlerinde, saldırıya yardım ve örtbas etmekle suçlanan Juan Jesus Fernandez'in kızı Stefania Fernandez de teslim oldu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, milletvekili Olivares'in ağır yaralandığı, danışmanı Yadon'un ise hayatını kaybettiği saldırının başlıca şüphelileri gözaltına alındı.

Arjantin'de milletvekili Hector Olivares ve danışmanı Miguel Marcelo Yadon'a silahlı saldırı düzenleyenlerin kullandığı arabanın sahibi Juan Jesus Fernandez ve saldırı sırasında mermi kovanlarını toplayan Juan Jose Navarro Cadiz gözaltına alındı.

- "Kişisel sorunlar nedeniyle düzenlenen mafya saldırısıydı"

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, saldırının başlıca şüphelilerinin yakalanmalarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bullrich, saldırının organize bir mafya saldırısı olduğunu ve güvenlik güçlerinin hızlı ve düzgün bir soruşturma yürüttüğünü belirterek şüphelilerin yakalanmalarına ilişkin detaylar verdi.

Saldırının siyasi olmadığını vurgulayan Bullrich, "Kişisel sorunlar nedeniyle bir kişiyi öldürmekten çekinmeyen bir mafya saldırısıydı. Eğer bu saldırı kısa zamanda çözülmeseydi siyasi bir krize yol açabilirdi." dedi.

Öte yandan, Bullrich, Uruguay'da tutuklanan ve saldırının görüntülerinde yerden mermi kovanlarını topladığı görülen Juan Jose Navarro Cadiz'in, saldırıda ateş eden kişi olmakla suçlandığını sözlerine ekledi.

Bullrich soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bu arada, Olivares'in kaldırıldığı Ramos Mejia Hastanesinden yapılan açıklamada, milletvekilinin hayati tehlikesinin devam ettiği, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlandığı belirtildi.

Önceki gün sabah saatlerinde Ulusal Kongre Binası'nın karşısındaki parkta yürüyüşe çıkan Olivares ile Yadon silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Olivares ağır yaralanırken, Yadon ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

