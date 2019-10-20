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Arjantin'de "Milyonun yürüyüşü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 03:20 | Son Güncelleme

Arjantin'de binlerce kişi, 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerine katılacak Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri'ye destek amacıyla "Milyonun yürüyüşü" etkinliğine katıldı

Arjantin'de, 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçiminde yarışacak Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri'ye destek için binlerce kişinin katılımıyla "Milyonun yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'te Obelisco dikilitaşının bulunduğu yerdeki etkinliğe, Devlet Başkanı Macri ve Devlet Başkanı Yardımcısı adayı Miguel Angel Pichetto da katıldı.

Macri, burada yaptığı konuşmada, "Zorlukların, başarılarımızı şüpheye düşürmesine izin veremeyiz, bu, sahip olduğumuz en kutsal şey olan hayallerimizi terk etmek olur." dedi.

Ağustosta düzenlenen ön seçimlerde oyunu ciddi oranda düşüren Macri, gelecek hafta düzenlenecek seçimlerde büyük bir geri dönüş yapacağını belirtti.

Macri, eski Devlet Başkanı ve Herkesin Cephesi Koalisyonu'nun Devlet Başkanı Yardımcısı adayı Cristina Fernandez de Kirchner'ı işaret ederek, "Her zaman yüzleşmemiz gereken zorluklar olacak ama geçmişe dönerek bunu halledemeyiz. Bizi her zaman hayal kırıklığına uğratan boş sözlere aldanmayalım. Daha önce ülkeyi mahvedenlerin, bugün parmağını kaldırarak asıl yönetmeyi bilenlerin kendileri olduklarını söylemelerini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Ülkede 11 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde Macri'nin liderliğini yaptığı Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu, geçerli oyların yüzde 32'sini almış ve oyların yüzde 47'sini alan Alberto Fernandez liderliğindeki Herkesin Cephesi Koalisyonu'nun gerisinde kalmıştı.

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