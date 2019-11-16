Arjantin'de Morales'e destek gösterisi

Arjantin'de yüzlerce kişi, Bolivya'da ordunun baskısıyla devlet başkanlığından istifa eden Evo Morales'e destek olmak için gösteri düzenledi.

Arjantin'de yaşayan Bolivyalılar ile sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yüzlerce kişi, başkentte Bolivya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, Morales'in seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesini "darbe" olarak değerlendirerek, uluslararası topluma Morales'i destekleme çağrısında bulundu.

Göstericiler ellerinde "Bolivya'da darbeye hayır" yazılı pankartlar ile And Dağları civarında yaşayan yerlileri temsil eden, 7 renk içeren Whipala ve Bolivya bayrakları taşıdı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar, karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı sonuçların ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.