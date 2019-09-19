Arjantin’de öğretmenler ölen meslektaşları için greve gitti

Arjantin'de öğretmenler, hafta başında maaşları ödenmediği gerekçesiyle düzenlenen gösterilerden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden iki meslektaşı için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Eğitim sendikalarının öncülüğünde başkent Buenos Aires’in merkezinde sabah saatlerinde toplanan yüzlerce öğretmen, başkentteki Chubut Eyaleti temsilciliği binasına kadar yürüdü.

Gösteriye eğitim sendikalarının yanı sıra hükümet karşıtı sol görüşlü gruplar da destek verdi. Öğretmenler, hafta başında maaşları verilmediği gerekçesiyle düzenledikleri gösterilerden dönerken yaşamını yitiren iki meslektaşının ölümü nedeniyle Chubut eyalet yönetimini suçladı. Göstericiler, hayatını kaybeden öğretmenler için "Cristina Aguilar ve Jorgelina Ruiz Diaz yaşıyor" şeklinde slogan attı.

Öte yandan eğitimciler yaşamını yitiren meslektaşları için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Öğretmenler, Chubut eyaletine bağlı Rawson şehrindeki Yasama Meclisi binası önünde hafta başında ufak çaplı şiddet olaylarına da yol açan gösteriler gerçekleştirmişti.