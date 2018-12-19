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Arjantin'de öğretmenlerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 23:10 | Son Güncelleme

Buenos Aires'de görev yapan öğretmenler, bazı okulların öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatılmasını protesto etti

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de öğretmenler, 23 okulun, öğrenci sayılarının yeterli olmaması dolayısıyla kapatılmasını protesto etti.

Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Eğitim ve Yenilik Bakanlığı binası önündeki Paseo Colon Caddesi'nde toplanan göstericiler, orta düzeyde eğitim veren okulların ve bazı gece kurslarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenledi.

Gösteriyi gerçekleştiren öğretmen sendikaları, Buenos Aires şehrinde bir günlük grev yapacaklarını açıkladı.

Arjantin Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Sonia Alesso, okul kapatmak yerine eğitime daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet şunu bilmelidir ki; eğer bu yıl böyle biterse, gelecek eğitim-öğretim yılı başlamaz. Genci, yaşlısı, çalışanıyla bütün ülkede parasız eğitimi savunacağız." dedi.

CABA Eğitim ve Yenilik Bakanı Maria Soledad Acuna, az öğrenci olduğu gerekçesiyle Buenos Aires'de orta düzeyde eğitim veren 14 okulun ve aynı düzeyde 9 akşam kursunun kapatılacağını açıklamıştı.

Buenos Aires'de akşam kursları, gündüz eğitim alamayan veya okul yaşını geçmiş kişilerin geriye dönük eğitim almalarını sağlıyor.

Çoğunluğunu eğitimini tamamlayamamış kişilerin oluşturduğu bu kurslar ayrıca mesleki sertifikaları da veriyor.

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