Arjantin'de öldürülen Savcı Nisman için protesto

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan grup, Savcı Alberto Nisman'ın öldürülmesini cinayetin dördüncü yılında protesto etti.

Obelisco dikilitaşı önünde toplanan "Cumhuriyetçi Ekip" adlı grup, 2015'te, aralarında eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın da bulunduğu dönemin bazı hükümet üyelerini "terör saldırısını örtbas etmekle" suçlamasından 4 gün sonra öldürülen Nisman için adalet istedi.

Ellerinde Arjantin bayrakları ve "Nisman yaşıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler cinayetin aydınlatılmasını isteyerek, Nisman'ın ölümünden sorumlu olanların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

Gösteri sırasında "Nisman yaşıyor" sloganları atan grup, cinayetin ardında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada #TodosSomosNisman (Hepimiz Nismanız) tagı açılan gösteriye önceki yıllara nazaran çok katılım olmadı.

Başkentte sabah saatlerinde de Nisman'ın mezarı başında anma töreni yapılmıştı.

- Savcı Alberto Nisman cinayeti

Savcı Alberto Nisman, 1994'te Buenos Aires'teki Arjantin Yahudi Derneğine (AMIA) düzenlenen bombalı saldırıya dair soruşturmayı yürütmüş, 10 yıl süren soruşturmaya rağmen saldırının kimler tarafından düzenlendiği belirlenememişti.