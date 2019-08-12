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Arjantin'de ön seçim sonuçları ekonomiyi olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

Ülkede düzenlenen ön seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'u aştı

Geçen yıldan bu yana ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de dün düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, ön seçimlerde muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.

Ülkede, geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı. Arjantin Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 53 Arjantin pezosuna geriledi.

Ülkede Devlet Başkanı Macri'nin başkanlığa gelmesinden bu yana Arjantin pezosu ilk defa bir gün içerisinde bu kadar büyük oranda değer kaybetti.

Öte yandan, geçen yıl boyunca dolar karşısında yüzde 100'den fazla değer kaybeden Arjantin pezosunda, Macri'nin devlet başkanı seçildiği 2015 yılından bu yana görülen değer kaybı yaklaşık yüzde 500 olarak kaydedildi.

- Arjantin'deki ön seçimler

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin'de devalüasyon

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