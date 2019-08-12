HABER

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez, zafer konuşmasında, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikâye inşa etmeye başlıyoruz.

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez, zafer konuşmasında, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikâye inşa etmeye başlıyoruz. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” dedi.
Arjantin’de düzenlenen ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez’in liderliğini yaptığı “Herkesin Önünde” koalisyonu oyların yüzde 47,3’ünü aldı. Solun ortak adayı, halihazırda ülkeyi yöneten ABD destekli sağcı Mauricio Macri ise oyların yüzde 32,2’sini alabildi. İlk açıklamasında bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağını belirten Fernandez, Arjantin’in yeniden üretmeye başlamasına katkıda bulunacağını söyledi, değişim için birlikte çalışma, açıklık, eşzamanlı güçleri birleştirme ve zorunlulukları ortadan kaldırma sözü verdi.
Başkent Buenos Aires’te, “Herkesin Önünde” Koalisyonu destekçilerinin karşısına çıkan Fernandez, “Bundan böyle intikam çığlıkları atmayacağız, çatlak sesler olmayacak ve biz ülkemizi ayıran herhangi bir görüş hakkında konuşmayacağız. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” ifadelerini kullandı.
2007-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten Cristina Fernandez de Kirchner’i kendisine yardımcı olarak seçen Fernandez, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikaye inşa etmeye başlıyoruz” dedi.
Fernandez, Kirchner’e hitaben, “Cristina’nın devlet yöneticiliği konusundaki cömertliği ve kapasitesi olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı" ifadelerini kullanırken, "Federal sistemin çalıştığı, herkesin kendisini gelişme ihtimalinin olacağı, 24 eyalet valisinin, devlet başkanıyla beraber yönettiği bir ülke kuracağız" sözlerini vermekten geri durmadı.
60 yaşındaki avukat ve ceza hukuku profesörü olan Fernandez, halk eğitimi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin değerini artırma sözleri vermeyi unutmadı. Fernandez, Emekliler için iyi bir emeklilik yaşama sözü verdi. Mevcut hükümetin hazırladığı çalışma reformunu iptal etme kararını da duyurdu.
Arjantin’de yeni Devlet Başkanının resmen belli olacağı seçim 27 Ekim’de yapılacak. Seçimde bir adayın oyların en az yüzde 45’ini alması başkan için seçilmesi için yeterli olacak.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaretKılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruzBahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz

En Çok Okunan Haberler

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP lideri Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.