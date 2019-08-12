Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez, zafer konuşmasında, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikâye inşa etmeye başlıyoruz. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” dedi.

Arjantin’de düzenlenen ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez’in liderliğini yaptığı “Herkesin Önünde” koalisyonu oyların yüzde 47,3’ünü aldı. Solun ortak adayı, halihazırda ülkeyi yöneten ABD destekli sağcı Mauricio Macri ise oyların yüzde 32,2’sini alabildi. İlk açıklamasında bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağını belirten Fernandez, Arjantin’in yeniden üretmeye başlamasına katkıda bulunacağını söyledi, değişim için birlikte çalışma, açıklık, eşzamanlı güçleri birleştirme ve zorunlulukları ortadan kaldırma sözü verdi.

Başkent Buenos Aires’te, “Herkesin Önünde” Koalisyonu destekçilerinin karşısına çıkan Fernandez, “Bundan böyle intikam çığlıkları atmayacağız, çatlak sesler olmayacak ve biz ülkemizi ayıran herhangi bir görüş hakkında konuşmayacağız. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” ifadelerini kullandı.

2007-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten Cristina Fernandez de Kirchner’i kendisine yardımcı olarak seçen Fernandez, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikaye inşa etmeye başlıyoruz” dedi.

Fernandez, Kirchner’e hitaben, “Cristina’nın devlet yöneticiliği konusundaki cömertliği ve kapasitesi olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı" ifadelerini kullanırken, "Federal sistemin çalıştığı, herkesin kendisini gelişme ihtimalinin olacağı, 24 eyalet valisinin, devlet başkanıyla beraber yönettiği bir ülke kuracağız" sözlerini vermekten geri durmadı.

60 yaşındaki avukat ve ceza hukuku profesörü olan Fernandez, halk eğitimi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin değerini artırma sözleri vermeyi unutmadı. Fernandez, Emekliler için iyi bir emeklilik yaşama sözü verdi. Mevcut hükümetin hazırladığı çalışma reformunu iptal etme kararını da duyurdu.

Arjantin’de yeni Devlet Başkanının resmen belli olacağı seçim 27 Ekim’de yapılacak. Seçimde bir adayın oyların en az yüzde 45’ini alması başkan için seçilmesi için yeterli olacak.

