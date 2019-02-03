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Arjantin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ülkenin Chubut eyaletinde meydana gelen orman yangını nedeniyle bin 553 hektarlık alan zarar gördü

Arjantin'in Epuyen kentinde, geçen hafta çıkan ve söndürülemeyen yangın sebebiyle bin 553 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Chubut eyaletine bağlı Epuyen şehrinde geçen hafta başlayan ve dün kontrolden çıkan yangını söndürmek için 200'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Chubut Eyaleti Sivil Savunma Müdürü Walter Flores, yangının şiddetli rüzgar sebebiyle kontrolden çıktığını belirterek, başlama noktasının oldukça engebeli olması ve yüksek sıcaklıkların itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdığını söyledi.

Öte yandan, yanan bin 553 hektarlık alanın büyük çoğunluğunun doğal ormandan oluştuğu yalnızca küçük bir kısmının sonradan ağaçlandırıldığı bildirildi.

Epuyen'de geçen pazar başlayan yangında, alevler 30 metre yüksekliğe ulaşmıştı.

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