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Arjantin'de otobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

Tucuman eyaletinin La Madrid kenti yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Mendoza eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü, Tucuman eyaletinin La Madrid kenti yakınında devrildi. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi.

Kaza nedeniyle bölgeye 30 ambulansın ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Çoğunluğu emeklileri taşıdığı belirtilen +otobüsün, dün akşam saatlerinde ülkenin Mendoza eyaletinden yola çıktığı ve Santiago del Estero eyaletine bağlı ülkenin kaplıca merkezi olan Termas de Rio Hondo şehrine gittiği ifade edildi.

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Arjantin'de otobüs kazası

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