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Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 22:47 | Son Güncelleme

Piskopos Gustavo Zanchetta hakkında "ağır ve sürekli cinsel istismar" suçundan dava açıldı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de savcılık, Papa Franciscus'a yakınlığı bilinen Piskopos Gustavo Zanchetta hakkında cinsel istismar davası açtı.

Kamu Savcılığından yapılan açıklamada, Piskopos Zanchetta'nın "ağır ve sürekli cinsel istismarla" suçlandığı bildirildi.

Arjantin'in Oran şehrinde piskopos olarak görev yapan Zanchetta, 2017 yılında ani bir kararla istifa etmiş, ardından birkaç ay sonra Papa Francis tarafından Vatikan merkez yönetiminde görevlendirilmişti.

Papa Franciscus kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında Zanchetta'nın uygunsuz cinsel davranışları nedeniyle Papalık mahkemesi tarafından yargılandığını, davanın devam ettiğini açıklamıştı.

Vatikan, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan rahiplerin vakalarının son dönemlerde uluslararası medyada gün yüzüne çıkmasından sonra adımlar atmaya başlamıştı.

Cinsel istismar olaylarından dolayı özür dileyen Papa Franciscus, son olarak Vatikan'daki vatandaşların ve diplomatların gördükleri ve duydukları herhangi bir cinsel istismar olayını rapor etmesini zorunlu kılan bir yasa çıkartmıştı.

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Arjantin Katolik Kilisesi Papa Franciscus' Piskopos Gustavo Zanchetta Vatikan

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