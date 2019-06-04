Arjantin'de Ramazan Bayramı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Al Ahmad Camisinde kıldıktan sonra Arjantin İslam Merkezinde (CIRA) bayramlaşmak için bir araya geldi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte çocuklar ve gençler oyun alanlarının tadını çıkarırken, yetişkinler de bayram vesilesiyle bir araya gelerek muhabbet etti. CIRA'ya bağlı Ömer bin Hattap Arap-İslam okulunun bahçesinde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katılan misafirlere çeşitli yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Etkinliğe Buenos Aires şehri Din İşleri Genel Müdürü Fede Pugliese de katıldı.

Ömer bin Hattab Arap-İslam okulunda Arap Dili ve İslam Kültürü Koordinatörü olan Muhammed Zahir Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam her zaman oruç tutarak veya ibadet ederek yaşanmıyor. İslam bazen bir tebessümü paylaşmakla yaşanıyor, tıpkı bugün burada yaptığımız gibi. Bugün İslamı yaşamanın en önemli yolu mutluluğu göstermek ve Allah’ımıza sahip olduklarımız için şükür etmektir." dedi.