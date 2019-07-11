Arjantin'de seçim kampanyaları başladı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ülkesinde düzenlenecek seçimlere ilişkin, "Biz buradayız ve ülkeyi 4 yıl daha yönetmek için hazırız." dedi.

Macri, ülkede 11 Ağustos'ta yapılacak ön seçimler dolayısıyla, liderliğini yaptığını ve çeşitli siyasi partilerin yer aldığı Juntos por el Cambio (Değişim için bir arada) koalisyonunun ilk toplantısına katıldı.

Devlet Başkanı Macri, toplantıda yaptığı konuşmada ülkedeki durumu 2001'deki krizle karşılaştırarak, "Yöneticiler olarak benzer şartlar altında nasıl davrandığımızı, aradaki farkı ve büyümeyi görebiliriz. Biz buradayız ve ülkeyi 4 yıl daha yönetmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Macri, 2018'in hayatında yaşadığı en zor yıl olduğunu belirterek, "Aklımda sürekli 2001 krizine benzer bir duruma nasıl düşmeyiz sorusu vardı. Sizin ve Arjantinlilerin desteği olmasaydı böyle bu durum kaçınılmazdı." diye konuştu.

Göreve geldiğinden bu yana yaptığı hizmetleri anlatan Macri, ülkesinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu, gelişime engel olan problemleri aşmayı amaçladığını ifade etti.