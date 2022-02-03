Arjantin'de seyreltilmiş kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de farklı maddelerle karıştırılmış kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 50 kişi de başkent Buenos Aires'te hastanelere kaldırıldı.

Uzmanlar, yuşturucunun bir tür zehirle karıştırıldığını ya da başka bir maddeyle seyreltildiğini belirtti.

Bölgesel güvenlik bakanı, son 24 saat içinde kokain satın alan herkesi, aldıkları uyuşturucuyu çöpe atmaya çağırdı.

Olaya ilişkin çıkan bazı haberler uyuşturucuların aynı gecekondu mahallesinden satın alındığını aktarırken, dokuz kişi de konuya ilişkin tutuklandı.

Konuyu araştıran uzmanlar, baskınlarda ele geçirilen uyuşturucular ile ölenlerin kullandığı uyuşturucuları karşılaştırmak için otopsi sonuçlarını bekliyor.

Kokain (hidroklorid), koka bitkilerinin yapraklarından elde edilen ve genellikle burundan çekilen, oldukça bağımlılık yapan bir uyarıcı madde.

ABD'de 2019'da yayımlanan bir uyuşturucu tüketimi raporuna göre, Arjantin, ABD ve Uruguay'dan sonra kişi başına en yüksek kokain tüketimi oranına sahip üçüncü ülke.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, yerel medyada kokainlerin zehirli bir maddeyle karıştırıldığına dair bazı spekülasyonlar var.

Bunun arkasında yatan nedenin ise muhtemelen bir uyuşturucu çetesinin, diğer çetelerle girdiği rekabette maliyeti azaltıp, kâr marjını yükseltmek istemesi olduğu tahmin ediliyor.

