HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arjantin'de seyreltilmiş kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de seyreltilmiş kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti

03.02.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de katkı maddeli kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 50 kişi de başkent Buenos Aires'te hastanelere kaldırıldı.

Arjantin'de seyreltilmiş kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de farklı maddelerle karıştırılmış kokain kullanan 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 50 kişi de başkent Buenos Aires'te hastanelere kaldırıldı.

Uzmanlar, yuşturucunun bir tür zehirle karıştırıldığını ya da başka bir maddeyle seyreltildiğini belirtti.

Bölgesel güvenlik bakanı, son 24 saat içinde kokain satın alan herkesi, aldıkları uyuşturucuyu çöpe atmaya çağırdı.

Olaya ilişkin çıkan bazı haberler uyuşturucuların aynı gecekondu mahallesinden satın alındığını aktarırken, dokuz kişi de konuya ilişkin tutuklandı.

Konuyu araştıran uzmanlar, baskınlarda ele geçirilen uyuşturucular ile ölenlerin kullandığı uyuşturucuları karşılaştırmak için otopsi sonuçlarını bekliyor.

Kokain (hidroklorid), koka bitkilerinin yapraklarından elde edilen ve genellikle burundan çekilen, oldukça bağımlılık yapan bir uyarıcı madde.

ABD'de 2019'da yayımlanan bir uyuşturucu tüketimi raporuna göre, Arjantin, ABD ve Uruguay'dan sonra kişi başına en yüksek kokain tüketimi oranına sahip üçüncü ülke.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, yerel medyada kokainlerin zehirli bir maddeyle karıştırıldığına dair bazı spekülasyonlar var.

Bunun arkasında yatan nedenin ise muhtemelen bir uyuşturucu çetesinin, diğer çetelerle girdiği rekabette maliyeti azaltıp, kâr marjını yükseltmek istemesi olduğu tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş gelişmeyi Bakan Koca duyurdu: Haftaya başlıyorFlaş gelişmeyi Bakan Koca duyurdu: Haftaya başlıyor
''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.