Arjantin'de Suu Çii'ye Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan dava açıldı

Arjantin'de Myanmarlı lider Suu Çii ile diğer devlet yetkilileri hakkında, Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlar sebebiyle dava açıldı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, "evrensel yargılama yetkisine" dayandırılarak Latin Amerikalı, Arjantinli ve Arakanlı insan hakları savunucusu grupların, Çii'ye, işkence, ortadan kaybolma ve cinsel şiddet gibi suçlardan açtığı dava, uluslararası yargı yetkisi bulunan 1 Numaralı Federal Ceza Mahkemesi Yargıç María Servini tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar eski Özel Raportörü Avukat Tomas Ojea Quintana, Arakanlı Müslümanların kendilerine karşı suç işleyenlerin araştırılabileceği bir yargılamanın olması için davanın açıldığını ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası tutuklama kararı çıkarılması için çalışacaklarını belirtti.

İngiltere merkezli Burma Rohingya Örgütü Başkanı Tun Khin de "On yıllar boyunca, Myanmar yetkilileri bizi köşe mahallelerde tecrit altına alarak ortadan kaldırmak, yerimizden etmek ve öldürmek için uğraştı." açıklamasında bulundu.