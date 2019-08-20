Arjantin'de yeni Hazine Bakanının hedefi döviz kurunda istikrar

Arjantin'in yeni Hazine Bakanı Hernan Lacunza, "Bu seçim döneminde öncelikli amacımız, döviz kurunda istikrarı güvence altına almaktır. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde istikrar, sağlanması gereken en önemli şeydir." dedi.

Lacunza, yemin ederek Hazine Bakanlığı görevini resmi olarak üstlenmesinin ardından basına konuştu.

Hazine Bakanı Lacunza, 27 Ekim'deki genel seçimin belirsizlik getirdiğine işaret ederek, "Bu seçim döneminde öncelikli amacımız, döviz kurunda istikrarı güvence altına almaktır. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde istikrar, sağlanması gereken en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

Lacunza, piyasalardaki hareketliliğin halkı olumsuz etkilediğini belirterek, "Döviz kurunu dengede tutmak halk için yapabileceğimiz en iyi şey. Döviz kurunun normalden oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz ve bunun için yeterli sebeplerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Lacunza, "Zor bir durumdayız ancak ileriye gitmek, Arjantinlilerin huzurunu teminat altına almak ve kim kazanırsa kazansın, gelecek hükümete gelişmeyi yeniden tesis etmek için çıkış noktası olacak bir platform bırakmak için birçok düşüncemiz var. Onlarca yıldır Arjantin'in üçte biri fakirlikten çıkamıyor ve hükümet olarak bizi en çok bu endişelendiriyor." şeklinde konuştu.