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Arjantin'de yeni hükümet fakirlik sorununa odaklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 06:42 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı seçilen Alberto Fernandez: "Arjantin'de yoksulluk seviyesine düşmüş olan yüzde 41, bizim öncelikli odak noktamız olacak"

Arjantin'de 10 Aralık'ta göreve başlayacak Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kabinesindeki bakanları açıklamasının ardından, "Çok büyük bir zorlukla yüzleşeceğiz, fakirlik seviyesi neredeyse yüzde 41 olan bir ülke devralıyoruz. Arjantin'de yoksulluk seviyesine düşmüş olan yüzde 41, bizim öncelikli odak noktamız olacak." dedi.

Arjantin'de 27 Ekim'de düzenlenen seçimleri kazanan Fernandez, 10 Aralık'ta kendisiyle beraber göreve başlayacak isimleri açıkladı.

Alberto Fernandez, yeni hükümetin, ülkenin yüzde 40,8 olarak açıklanan fakirlik seviyesine odaklanacağına vurgu yaparak, "Çok büyük bir zorlukla yüzleşeceğiz, fakirlik seviyesi neredeyse yüzde 41 olan bir ülke devralıyoruz. Arjantin'de yoksulluk seviyesine düşmüş olan yüzde 41, bizim öncelikli odak noktamız olacak. Eğer Arjantin'de imtiyazlı biri olacaksa, bu kişi fakirlik seviyesine düşenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi 4 yıl yönetecek olan Fernandez, konuşmasında birlik vurgusu yaparak, "Bu zor görevi üstlenenlere teşekkür ediyorum. Çoğu, eşsiz bir değişim zamanında devlet görevinde bulunma fırsatını elde etti. Arjantin'in bulunduğu durumdan bir an önce çıkabilmesi için herkesin çabasına ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Alberto Fernandez, son yıllarda ekonomik krizin vurduğu ülkesinde, Ekonomi Bakanlığı görevine 37 yaşındaki ekonomist Martin Guzman'ın getirildiğini duyurdu.

ABD'de eğitim alan ve orada yaşayan Guzman için Fernandez, "Kendisi çok danıştığım birisi. Arjantin'in makro sorunlarıyla ilgilenmek için Buenos Aires'e dönmesi beni mutlu etti. Ülkedeki borç sorununu ve makroekonomik çatışmayı çok iyi biliyor. Beraber ülkeyi içinde bulunduğu durumdan çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Fernandez, Dışişleri Bakanlığına Felipe Sola'nın, Merkez Bankası Başkanlığına 2004'ten 2015'e kadar Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Miguel Pesce'nin, Kalkınma Bakanlığına da Matias Kulfas'ın getirildiğini açıkladı.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guzman, Kulfas ve Pesce'yi tebrik ederek, "Onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kabinesiyle beraber 10 Aralık'ta ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmek üzere yemin ederek göreve başlayacak.

Ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerde Peronizmi savunan Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 48'ini almış, Alberto Fernandez ülkenin yeni devlet başkanı, önceki Devlet Başkanı Cristina Kirchner de devlet başkanı yardımcısı olarak seçilmişti.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak 70 yıldan fazladır ülke siyasetinde önemli bir yere sahip olan Peronizm (Peronculuk), sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

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