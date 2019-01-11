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Arjantin'de zam protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 04:20 | Son Güncelleme

Buenos Aires'te binlerce kişi ülkede yapılan zamları protesto etmek için yürüyüş düzenledi

Arjantin'de binlerce kişi ülkede su, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları protesto etmek için "meşale yürüyüşü" düzenledi.

Başkent Buenos Aires'te işçi ve öğretmen sendikalarının yanı sıra siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülkede yapılan zamları protesto etti.

"Zamlara hayır" sloganıyla Mayıs Caddesi'nde toplanan kalabalık, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü. Kalabalık, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarına karşı slogan attı. Bazı göstericiler de ellerinde meşaleler taşıdı.

Aralarında üye sayısı yüksek sendikaların da olduğu 66 kuruluş tarafından imzalanan belgede Macri'nin önderliğini yaptığı "Değişelim (Cambiemos) Koalisyonu", işçi halkının ekonomisini yapılan yüksek zamlarla bunaltmak ve binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin kapanmasına sebep olmakla itham edildi.

Belgede, "Bugün eş zamanlı olarak Buenos Aires, Cordoba ve Comodoro Rivadavia şehirlerinde yaptığımız gibi halkı protesto etmeye çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Protesto yüzünden birçok cadde trafiğe kapatıldığı için ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Hükümet karşıtı gösterilerin 7 Şubat'a kadar her perşembe ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenmesi öngörülüyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen ay, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019'da elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, su kullanımına yüzde 38, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

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Arjantin Buenos Aires Zam karşıtı protesto

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